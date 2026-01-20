إقفال فرن معجنات في برج الشمالي لإخلاله بشروط سلامة الغذاء

قام المراقب الصحي محمد جابر، بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال، وبالتنسيق مع بلدية برج الشمالي وبمؤازرة من شرطة البلدية، بإقفال فرن معجنات في البلدة، نتيجة افتقار المحل لشروط سلامة الغذاء، ولا سيّما من حيث النظافة وأنظمة التبريد، ما قد يشكل خطراً صحيًا على المستهلكين.