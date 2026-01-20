الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الإدارة بحثت في تنظيم القضاء الدرزي وتثبيت رؤساء أقلام

أخبار لبنان
2026-01-20 | 13:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الإدارة بحثت في تنظيم القضاء الدرزي وتثبيت رؤساء أقلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لجنة الإدارة بحثت في تنظيم القضاء الدرزي وتثبيت رؤساء أقلام

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهراليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص النائب بلال عبدالله والنواب الأعضاء : قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي خريس، مروان حمادة وعلي حسن خليل، ملحم خلف، أكرم شهيب، أمين شري وفراس حمدان. 

وبدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون المنفذ في المرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي)، بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الاستماع الى شرح من مقدم الاقتراح، الذي لفت الى الاوضاع غير الطبيعية في سير العمل الاداري في المحاكم المذهبية نظرا لعدم وجود اي رئيس قلم في اي منها موضحاً الواقع الاداري وما هو مرجو من الاقتراح قيد البحث في سبيل انتظام العمل الاداري في الاقلام.

وبدأت اللجنة أيضا بمناقشة مواد الاقتراح الذي يرمي الى تثبيت رؤساء الاقلام الذين مضى فترة زمنية على تكليفهم لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجتازون مباراة تنظم لهذه الغاية، وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة  اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً باجماع السادة اعضاء اللجنة.

ودرست اللجنة اقتراح قانون يرمي الى انتخاب الهيئة الشرعية للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وانتخاب الرئيس ونائبيه وتعيين الهيئة التنفيذية وتعديل المادة 31 من قانون المجلس. بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الاستماع الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح،  لافتا الى الحاجة لهذا التعديل. والبت في اقتراح قانونانتخاب الهيئة الشرعية للمجلس الشيعي الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس

وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة تبين ان الاقتراح بحاجة لمزيد من الدرس ومقارنة مواده مع احكام القانون الحالي، عليه قررت اللجنة تاجيل البت فيه الى جلسة لاحقة.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها  في الجلسة المقبلة.

أخبار لبنان

الإدارة

تنظيم

القضاء

الدرزي

وتثبيت

رؤساء

أقلام

LBCI التالي
"الطاقة" طلبت من "الداخلية" الإيعاز للمحافظين المعنيين بوجوب منع وإزالة محطات ضخ المياه المخالِفة على طول مجرى الليطاني
إقفال فرن معجنات في برج الشمالي لإخلاله بشروط سلامة الغذاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

لجنة الاقتصاد بحثت تنظيم قطاع التأمين

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-29

سلام ترأّس اجتماعًا موسّعًا خُصّص لبحث تنظيم السير وإدارة النفايات في العاصمة بيروت

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-23

مجلس القضاء الاعلى أبدى ملاحظات على قانون تنظيم القضاء العدلي : لإعادة تصويب الوضع

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-09

لجنة الإدارة والعدل درست المرسوم الذي أرسله رئيس الجمهورية عن القانون العدليّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
14:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
14:18

اجتماع للمجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان... هذا ما تقرر

LBCI
أخبار لبنان
14:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار لبنان
13:48

الصايغ من بكركي: لم نقبل مرة أن يتم التأجيل أو التلاعب في الاستحقاق الانتخابي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:11

الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي جديد عند 4700.28 دولارا للأونصة

LBCI
أخبار دولية
10:09

ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى" بتسليمها جزر تشاغوس إلى موريشيوس

LBCI
آخر الأخبار
14:26

معلومات للـLBCI: قاضية التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرتي توقيف وجاهية بحق مصطفى الحسيان الملقب بابو عمر والشيخ خلدون عريمط ووكيلي الموقوفين صخر الهاشم ويوسف زعيتر استمهلا لتقديم لائحة بالشهود والاتصالات وتفريغ التسجيلات الصوتية الموجودة بحوزتهم

LBCI
خبر عاجل
2025-11-09

رئيس الحكومة نواف سلام: ليس لدي مصرف ولا ميليشيا ولا حزب سياسي بل لدي ثقة الناس التي اريد المحافظة عليها لان المشكلة الاساسية في لبنان هي فقدان الثقة والفجوة بين الدولة والمواطنين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
14:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
14:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار دولية
13:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
13:37

فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
13:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
أخبار لبنان
12:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
أخبار لبنان
11:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أخبار دولية
10:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
أخبار دولية
08:23

ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
19:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
حال الطقس
09:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
أخبار لبنان
18:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
اقتصاد
09:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
08:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
08:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
09:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
22:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More