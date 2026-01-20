اجتماع للمجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان... هذا ما تقرر

عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعاً صباح اليوم برئاسة النقيب جورج البركس في مركز النقابة الموقت، وقرر ما يلي:- رفض سياسة التجاهل الممنهج والمتواصل من قبل وزارة الطاقة والمياه.- دعوة اصحاب المحطات للتأهب والاستعداد للمدافعة عن الحقوق المسلوبة.- سيدعو المجلس وسائل الاعلام، الى مؤتمر صحافي ليوم الخميس القادم للاعلان عن الخطوات التي قرر اتخاذها.