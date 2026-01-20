وزير الدفاع جال في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري والتقى أمير قطر ومسؤولين

التقى وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، في إطار مشاركته على رأس وفدٍ عسكري في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX 2026)، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر والقائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية، كما التقى عددًا من كبار المسؤولين المشاركين في المعرض، ومن بينهم وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.



كما دوّن الوزير منسى كلمة في السجل الذهبي للمعرض، أثنى فيها على "الجهود التي تبذلها دولة قطر، وعلى رأسها سمو الأمير، لإنجاح هذه الفعالية عامًا بعد عام، ولما يتيحه المعرض من الاطلاع على أحدث ما توصّلت إليه تكنولوجيا الدفاع البحري، فضلًا عن كونه فرصةً للقاء كبار المسؤولين العرب والأجانب".