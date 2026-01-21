مخزومي دان حملات التحريض والتخوين التي تستهدف رئاسة الجمهورية: لا سيادة ولا استقرار من دون قرار أمني وعسكري واحد

أكد النائب فؤاد مخزومي أن "حملات التحريض والتخوين التي تستهدف رئاسة الجمهورية على خلفية مواقف الرئيس جوزاف عون أمام السلك الدبلوماسي مرفوضة ومدانة بشكل قاطع، لما تشكّله من اعتداء مباشر على هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية".



وقال مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "إن ما عبّر عنه فخامته يندرج في صلب الدفاع عن السيادة والشرعية، ولا يمكن القبول بمحاولات التشكيك به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة".



وأضاف: "نؤكد بوضوح لا لبس فيه ألا سيادة ولا استقرار من دون قرار أمني وعسكري واحد، يخضع حصراً لسلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية. كما نحذّر من التمادي في الخطاب التحريضي الذي يهدد وحدة البلاد ويقوّض علاقات لبنان العربية والدولية، وندعو إلى احترام موقع رئاسة الجمهورية كمرجعية وطنية جامعة، لأن مصلحة لبنان العليا تبقى فوق أي حسابات أو مصالح فئوية".