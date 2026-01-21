مخزومي دان حملات التحريض والتخوين التي تستهدف رئاسة الجمهورية: لا سيادة ولا استقرار من دون قرار أمني وعسكري واحد

إن حملات التحريض والتخوين التي تستهدف رئاسة الجمهورية على خلفية مواقف فخامة الرئيس جوزاف عون أمام السلك الدبلوماسي مرفوضة ومدانة بشكل قاطع، لما تشكّله من اعتداء مباشر على هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية. إن ما عبّر عنه فخامته يندرج في صلب الدفاع عن السيادة والشرعية، ولا يمكن…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 21, 2026
إن حملات التحريض والتخوين التي تستهدف رئاسة الجمهورية على خلفية مواقف فخامة الرئيس جوزاف عون أمام السلك الدبلوماسي مرفوضة ومدانة بشكل قاطع، لما تشكّله من اعتداء مباشر على هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية. إن ما عبّر عنه فخامته يندرج في صلب الدفاع عن السيادة والشرعية، ولا يمكن…