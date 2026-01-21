البساط شارك في سلسلة لقاءات وندوات في دافوس

يُشارك وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في سلسلة من الندوات والجلسات والاجتماعات رفيعة المستوى على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 المنعقد في دافوس في سويسرا، الذي يُعدّ هذا العام الأكبر من حيث حجم المشاركة، في حضور مئات القادة السياسيين وصنّاع القرار وكبار أصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم.



ومن بين سلسلة الندوات التي شارك فيها الوزير البساط إلى جانب خبراء وقادة سياسيين، جلسة بعنوان "إعادة التفكير في المخاطر"، تناولت التحولات في مفهوم المخاطر ولا سيما الجيوسياسية والتنظيمية لدى الشركات العالمية، وسبل تعزيز الصمود الاقتصادي في ظلّ عدم الاستقرار العالمي.



وناقش في جلسة بعنوان "تعزيز النزاهة التنافسية" من تنظيم الهيئة الحاكمة لمبادرة الشراكة لمكافحة الفساد التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، دور قادة الأعمال والحكومات في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص واتخاذ إجراءات عمليّة لمكافحة الفساد، بما يدعم بيئة أعمال عادلة ومستدامة تضمن ثقة المستثمرين.



وبحث البساط في جلسة حول "إعادة صياغة قواعد وبنية التجارة الدولية" ومستقبلها في ظل التحديات الراهنة والأزمات التجارية العالمية وارتفاع التعرفات الجمركية، وسبل دعم الاستثمار في الدول الناشئة لزيادة صادراتها ودعم اندماجها في الاقتصاد العالمي، وضمان مرونة سلاسل التوريد والتدفق المسؤول للبيانات عبر الحدود.



وعلى هامش اللقاءات غير الرسمية لقادة الاقتصاد العالمي، حضر البساط جلسة نقاش حول التحولات الجيوستراتيجية والجيو-اقتصادية في الشرق الأوسط وآفاق النمو والاستقرار في المنطقة.



وفي الإطار الثنائي، عقد اجتماعاً مثمراً مع وزير إلغاء القيود التنظيمية وتحويل الدولة، الأرجنتيني فيديريكو ستورزينيغر، تناول إصلاحات القطاع العام وتقليص نفقاته، وتبسيط الإجراءات وإلغاء القيود البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم النمو الاقتصادي.



وفي إطار التنسيق الحكومي وتكامل الحضور اللبناني في المنتدى، شارك وزير الاقتصاد في عدد من الاجتماعات إلى جانب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث تم بحث القضايا الاقتصادية ذات الأولوية وسبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية بما يخدم المصالح الوطنية.



ومن المرتقب أن يواصل البساط لقاءاته خلال اليومين المقبلين، ويُتوقَّع أن يكون للوفد اللبناني حضور فاعل في اجتماعات المنتدى المستمر حتى 23 الحالي.