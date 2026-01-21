الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البساط شارك في سلسلة لقاءات وندوات في دافوس
أخبار لبنان
2026-01-21 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البساط شارك في سلسلة لقاءات وندوات في دافوس
يُشارك وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في سلسلة من الندوات والجلسات والاجتماعات رفيعة المستوى على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 المنعقد في دافوس في سويسرا، الذي يُعدّ هذا العام الأكبر من حيث حجم المشاركة، في حضور مئات القادة السياسيين وصنّاع القرار وكبار أصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
ومن بين سلسلة الندوات التي شارك فيها الوزير البساط إلى جانب خبراء وقادة سياسيين، جلسة بعنوان "إعادة التفكير في المخاطر"، تناولت التحولات في مفهوم المخاطر ولا سيما الجيوسياسية والتنظيمية لدى الشركات العالمية، وسبل تعزيز الصمود الاقتصادي في ظلّ عدم الاستقرار العالمي.
وناقش في جلسة بعنوان "تعزيز النزاهة التنافسية" من تنظيم الهيئة الحاكمة لمبادرة الشراكة لمكافحة الفساد التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، دور قادة الأعمال والحكومات في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص واتخاذ إجراءات عمليّة لمكافحة الفساد، بما يدعم بيئة أعمال عادلة ومستدامة تضمن ثقة المستثمرين.
وبحث البساط في جلسة حول "إعادة صياغة قواعد وبنية التجارة الدولية" ومستقبلها في ظل التحديات الراهنة والأزمات التجارية العالمية وارتفاع التعرفات الجمركية، وسبل دعم الاستثمار في الدول الناشئة لزيادة صادراتها ودعم اندماجها في الاقتصاد العالمي، وضمان مرونة سلاسل التوريد والتدفق المسؤول للبيانات عبر الحدود.
وعلى هامش اللقاءات غير الرسمية لقادة الاقتصاد العالمي، حضر البساط جلسة نقاش حول التحولات الجيوستراتيجية والجيو-اقتصادية في الشرق الأوسط وآفاق النمو والاستقرار في المنطقة.
وفي الإطار الثنائي، عقد اجتماعاً مثمراً مع وزير إلغاء القيود التنظيمية وتحويل الدولة، الأرجنتيني فيديريكو ستورزينيغر، تناول إصلاحات القطاع العام وتقليص نفقاته، وتبسيط الإجراءات وإلغاء القيود البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم النمو الاقتصادي.
وفي إطار التنسيق الحكومي وتكامل الحضور اللبناني في المنتدى، شارك وزير الاقتصاد في عدد من الاجتماعات إلى جانب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث تم بحث القضايا الاقتصادية ذات الأولوية وسبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية بما يخدم المصالح الوطنية.
ومن المرتقب أن يواصل البساط لقاءاته خلال اليومين المقبلين، ويُتوقَّع أن يكون للوفد اللبناني حضور فاعل في اجتماعات المنتدى المستمر حتى 23 الحالي.
أخبار لبنان
عامر البساط
دافوس
التالي
رئيس الجمهورية اطّلع من مرقص على نتائج زيارته إلى الأردن
مخزومي دان حملات التحريض والتخوين التي تستهدف رئاسة الجمهورية: لا سيادة ولا استقرار من دون قرار أمني وعسكري واحد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-03
قائد الجيش شارك في حوار المنامة 2025 وأجرى سلسلة لقاءات
أخبار لبنان
2025-11-03
قائد الجيش شارك في حوار المنامة 2025 وأجرى سلسلة لقاءات
0
أخبار لبنان
2026-01-16
سلسلة لقاءات لوزير الزراعة في برلين
أخبار لبنان
2026-01-16
سلسلة لقاءات لوزير الزراعة في برلين
0
أخبار لبنان
2026-01-12
سلسلة لقاءات لسلام...
أخبار لبنان
2026-01-12
سلسلة لقاءات لسلام...
0
أخبار لبنان
2026-01-08
سلسلة لقاءات لشيخ العقل
أخبار لبنان
2026-01-08
سلسلة لقاءات لشيخ العقل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:16
اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية في اليرزة
أمن وقضاء
09:16
اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية في اليرزة
0
أخبار لبنان
08:18
وزير الداخلية التقى نائب رئيس وزراء البحرين: لتعزيز الشراكة الأخوية والتنسيق الثنائي
أخبار لبنان
08:18
وزير الداخلية التقى نائب رئيس وزراء البحرين: لتعزيز الشراكة الأخوية والتنسيق الثنائي
0
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
0
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-13
نقابة المحامين: استمرار اعتكاف المساعدين القضائيين يفاقم أزمة الثقة بالقضاء ويزيد من معاناة الناس
أخبار لبنان
2026-01-13
نقابة المحامين: استمرار اعتكاف المساعدين القضائيين يفاقم أزمة الثقة بالقضاء ويزيد من معاناة الناس
0
خبر عاجل
2026-01-14
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
خبر عاجل
2026-01-14
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
0
أخبار لبنان
2025-11-21
"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985
أخبار لبنان
2025-11-21
"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985
0
فنّ
2025-10-13
كاردي بي تتألق بفستان شفاف احتفالاً بعيد ميلادها الـ33 (صور)
فنّ
2025-10-13
كاردي بي تتألق بفستان شفاف احتفالاً بعيد ميلادها الـ33 (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
0
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
0
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
0
أخبار دولية
03:41
فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
أخبار دولية
03:41
فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
0
أخبار دولية
03:32
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
03:32
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
0
أخبار دولية
01:15
فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية
أخبار دولية
01:15
فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية
0
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
2
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
3
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
4
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
5
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
6
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
7
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
8
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More