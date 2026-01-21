رئيس الجمهورية اطّلع من مرقص على نتائج زيارته إلى الأردن

اطّلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من وزير الإعلام المحامي بول مرقص على نتائج زيارته إلى الأردن ولقائه الجالية اللبنانية هناك، حيث استمع إلى حاجاتهم وهمومهم، ولا سيّما في ما يتعلّق بممارسة حقهم في الاقتراع، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للإعلام والاقتصاد.



وشكر الوزير مرقص الرئيس عون على وفائه بوعده بتخصيص تلفزيون لبنان بأول مقابلة حصرية لوسيلة إعلام لبنانية، وزيارته مبنى التلفزيون في الحازمية للإعلان عن رقمنة أرشيف التلفزيون، بعد فترة طويلة من العمل.