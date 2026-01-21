باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل موقف التكتل من احترام المهل الدستورية واحترام القانون النافذ.



وأوضح، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، أنه شرح للرئيس اهمية موضوع الإنتشار والمخطط القائم لتطيير حقهم بالإنتخاب.