الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات

أخبار لبنان
2026-01-21 | 09:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات

 التقى السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول وسفير الولايات المتحدة ميشال عيسى وسفير كندا غريغوري غاليغان، مع قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية اليوم.

ولفت بيان صدر عن السفارة البريطانية في بيروت ، الى ان اللجنة انعقدت  لمراجعة التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تأمين الحدود الشرقية والشمالية للبنان، وأكدت مجدداً دعمها لجهود القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز سلطة الدولة في هذا الوقت الحرج.

أضاف البيان :تقدم المملكة المتحدة الدعم لأفواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني منذ عام ٢٠١٣، حيث تم إنشاء ٨٤ قاعدة عملياتية على طول الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى ست قواعد أخرى تم بناؤها منذ كانون الثاني ٢٠٢٥. إلى جانب التدريب والتجهيز يعزز هذا الدعم قدرات القوات المسلحة اللبنانية على حماية الحدود الشرقية والشمالية للبنان، بما في ذلك مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية.

خلال الاجتماع، أكد السفير كاول على دعم المملكة المتحدة الثابت للدور المحوري الذي يضطلع به الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال هذه الفترة العصيبة، بما في ذلك في جنوب لبنان. ورحب بالتقدم المحرز نحو تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، وهي خطوة أساسية نحو لبنان مستقر وآمن.

وفي أعقاب الاجتماع، صرح السفير كاول قائلاً:
"كان لي شرف لقاء العماد هيكل واستعراض التقدم المحرز في أمن حدود لبنان. لقد أظهرت القوات المسلحة اللبنانية احترافية عالية ومرونة استثنائية في حماية سيادة لبنان خلال هذه الأوقات الصعبة.سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في الولايات المتحدة وكندا ومع المجتمع الدولي لتعزيز أمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه."

أخبار لبنان

والولايات

المتحدة

وكندا

يؤكدون

دعمهم

للقوات

المسلحة

اللبنانية

اجتماع

الإشراف

العليا

برنامج

المساعدات

LBCI التالي
رسامني عقد سلسلة لقاءات إنمائية مع نواب
الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:16

اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية في اليرزة

LBCI
أخبار دولية
2025-12-05

الولايات المتحدة توافق على بيع قنابل لكندا بقيمة 2,68 مليار دولار

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

حيدر ترأس اجتماعا للجنة الاشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية واستقبل وزيرة الشؤون

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الـ8 للجنة العليا اللبنانية الأردنية... البساط : حرصاء على تفعيل التعاون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
12:41

لجنة المال أنهت دراسة موازنة ٢٠٢٦ وسيرفع كنعان تقريره إلى رئيس المجلس في الساعات المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
12:30

رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات

LBCI
خبر عاجل
12:08

الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:22

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: لدى الدنمارك الخيار فإما أن تقبل باستحواذنا على غرينلاند أو سترفض ولن ننسى لها ذلك

LBCI
أمن وقضاء
03:18

شعبة المعلومات توقف سارقي منازل في بلدات حدوديّة جنوبيّة

LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
اخبار البرامج
16:00

زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:23

باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ

LBCI
أخبار لبنان
07:14

بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي

LBCI
أخبار لبنان
06:52

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
أخبار دولية
03:41

فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة

LBCI
أخبار دولية
03:32

وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
01:15

فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أمن وقضاء
14:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More