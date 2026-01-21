رئيس الكتائب عرض مع ضاهر المستجدات السياسية وملف الانتخابات النيابية

استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، النائب ميشال ضاهر، في حضور المعاون السياسي والانتخابي لرئيس الحزب سيرج داغر، حيث تم التداول في المستجدات السياسية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بملف الانتخابات النيابية المقبلة.