المدير العام للدفاع المدني ترأس اجتماعاً لتحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية
أخبار لبنان
2026-01-21 | 11:29
المدير العام للدفاع المدني ترأس اجتماعاً لتحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية
ترأس المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش اجتماعا في غرفة العمليات المركزية في المديرية، في حضور الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبد الله ووفد من وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.
وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بأن "الاجتماع بحث في سبل تحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية، بما يشمل اعتماد برامج حديثة وتطبيقات هاتفية متطورة للإنذار المبكر للحرائق، وتعزيز آليات التعاطي السريع والفعال مع البلاغات، وتحسين إدارة اتصالات المواطنين بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعلومات".
وأكد المجتمعون "أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم جهوزية فرق الدفاع المدني، والارتقاء بمستوى التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وتعزيز السلامة العامة".
كما استقبل خريش، وفدا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ضم زاهي شاهين وندى سويدان وساره موسى، في حضور ضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع المدني Lieutenant-Colonel Armand Morand، للبحث في سبل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدفاع المدني على المستويين المركزي والمناطقي، لا سيما في ما يتعلق بمواكبة المديرية العامة للدفاع المدني في إعداد استراتيجية شاملة لعدد من السنوات المقبلة، تتضمن تحديد الحاجات العملانية والتقنية، ووضع إطار واضح للدعم المطلوب بهدف تعزيز القدرات المؤسسية ورفع مستوى الجهوزية والاستجابة لمختلف أنواع الطوارئ والكوارث.
واستقبل خريش، رئيس بلدية المريجات إيلي بشعلاني ورئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والطوارئ في البلدية زكريات الدبس بشعلاني وعضو اللجنة ريشار بشعلاني.
وخلال اللقاء، تم البحث في سبل التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والبلدية ولجنة الصحة، لا سيما في ما يتعلق بدعم المبادرات والأنشطة الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وتحسين التدابير الوقائية والصحية في المنطقة.
