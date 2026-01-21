الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المدير العام للدفاع المدني ترأس اجتماعاً لتحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية

أخبار لبنان
2026-01-21 | 11:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المدير العام للدفاع المدني ترأس اجتماعاً لتحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المدير العام للدفاع المدني ترأس اجتماعاً لتحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية

ترأس المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش اجتماعا في غرفة العمليات المركزية في المديرية، في حضور الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبد الله ووفد من وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بأن "الاجتماع بحث في سبل تحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية، بما يشمل اعتماد برامج حديثة وتطبيقات هاتفية متطورة للإنذار المبكر للحرائق، وتعزيز آليات التعاطي السريع والفعال مع البلاغات، وتحسين إدارة اتصالات المواطنين بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعلومات".

وأكد المجتمعون "أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم جهوزية فرق الدفاع المدني، والارتقاء بمستوى التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وتعزيز السلامة العامة".

كما استقبل خريش، وفدا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ضم زاهي شاهين وندى سويدان وساره موسى، في حضور ضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع المدني Lieutenant-Colonel Armand Morand، للبحث في سبل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدفاع المدني على المستويين المركزي والمناطقي، لا سيما في ما يتعلق بمواكبة المديرية العامة للدفاع المدني في إعداد استراتيجية شاملة لعدد من السنوات المقبلة، تتضمن تحديد الحاجات العملانية والتقنية، ووضع إطار واضح للدعم المطلوب بهدف تعزيز القدرات المؤسسية ورفع مستوى الجهوزية والاستجابة لمختلف أنواع الطوارئ والكوارث.

واستقبل خريش، رئيس بلدية المريجات إيلي بشعلاني ورئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والطوارئ في البلدية زكريات الدبس بشعلاني وعضو اللجنة ريشار بشعلاني.

وخلال اللقاء، تم البحث في سبل التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والبلدية ولجنة الصحة، لا سيما في ما يتعلق بدعم المبادرات والأنشطة الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وتحسين التدابير الوقائية والصحية في المنطقة.

أخبار لبنان

العام

للدفاع

المدني

اجتماعاً

لتحديث

أنظمة

العمليات

المركزية

LBCI التالي
البستاني بحث والسفير الصيني في الإتفاقيّات التجاريّة ومع وفد الإتحاد الأوروبي في مشروع قانون الإنتظام المالي
رئيس الكتائب عرض مع ضاهر المستجدات السياسية وملف الانتخابات النيابية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-25

المدير العام للدفاع المدني بالتكليف تفقّد مركزي علما الشعب وميس الجبل

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-31

الرئيس جوزاف عون يتفقّد غرفة عمليات الدفاع المدني: فعالية العمل هي بسرعة التدخل

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

أكسيوس عن مصدر: ستيفن ميلر ووزيرا الخارجية والحرب ومدير وكالة المخابرات المركزية تولوا معا عملية فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

حيدر ترأس اجتماعا للجنة الاشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية واستقبل وزيرة الشؤون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:39

بدر لـ حوار المرحلة: أكثرية الكتل السياسية "مرتاحة" لتأجيل الإنتخابات... ولن يسلم الحزب سلاحه قبل حصوله على ضمانات

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
14:26

المفتي قبلان: حقّ لبنان أن يُدار بعقل شجاع وحسابات دقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:42

بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
آخر الأخبار
10:07

ترامب: هناك مشكلة مع حزب الله في لبنان وسنرى ما سيحصل هناك

LBCI
آخر الأخبار
12:00

غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:23

واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك

LBCI
أخبار دولية
13:22

كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد

LBCI
أخبار دولية
13:15

ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More