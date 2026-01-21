بايراقداريان وقعت وسفير الهند اتفاقية تعاون تتعلق بمساهمة بلاده في إعادة إعمار منشآت لبنانية

وقّعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وسفير جمهورية الهند لدى لبنان محمد نور رحمن شيخ اتفاقية تعاون بين البلدين، تتعلق بمساهمة الهند في إعادة إعمار منشآت في لبنان.وبموجب الاتفاقية التي وافقت على مضمونها رئاسة مجلس الوزراء، وقعت الوزيرة بايراقداريان بإسم الحكومة اللبنانية والسفير الهندي بإسم حكومة بلاده، على أن تقوم جمهورية الهند بإعادة إعمار منشأت في جنوب لبنان وبقاعه، ولا سيما في بلدة زوطر الشرقية - النبطيه وبلدة عين التينة - البقاع الغربي، بحيث يبدأ العمل في أقرب وقت ممكن.وعبّرت بايراقداريان عن تقديرها لمبادرة الحكومة الهندية وسفيرها لدى لبنان خصوصاً، على تمويلها إعادة اعمار المنشأتين في النبطيه وزوطر الشرقية، معتبرة أن ذلك "يعكس العلاقات الطيبة بين البلدين. وشعبيهما".