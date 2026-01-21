الأخبار
البستاني بحث والسفير الصيني في الإتفاقيّات التجاريّة ومع وفد الإتحاد الأوروبي في مشروع قانون الإنتظام المالي
أخبار لبنان
2026-01-21 | 11:32
البستاني بحث والسفير الصيني في الإتفاقيّات التجاريّة ومع وفد الإتحاد الأوروبي في مشروع قانون الإنتظام المالي
استقبل رئيس لجنة الإقتصاد الوطني النائب البروفيسور فريد البستاني، في مكتبه في المجلس النيابي، سفير الصين في لبنان تشن تشوان دونغ برفقة وفد من السفارة، وتباحثا في مجالات التعاون التجاري والإقتصادي بين لبنان والصين وفي تفاصيل إتفاقيات المبادلات التجارية المشتركة.
وعرض السفير الصيني رؤية التقدّم والتنمية الإقتصادية في الصين، وتمّ الإتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق لما فيه خير العلاقة بين البلدين.
واستقبل البستاني ايضاً وفداً من الإتحاد الأوروبي ضمّ الخبير الإقتصادي جيمي البسوسي ونائب رئيس قسم التعاون بالاتحاد الأوروبي سيريل دوالاي وشرح لهما موقفه من قانون الإنتظام المالي المقدّم من قبل الحكومة و"ضرورة إجراء تدقيق مالي وحسابي في حسابات الدولة والمصرف المركزي قبل المضي قدماً بأي إقتراح قانون وأن الطريقة الوحيدة لإستعادة الثقة هي من خلال محاسبة المخلّين والهادرين والسارقين ومن خلال إعادة كامل أموال المودعين".
أخبار لبنان
