كرامي بحثت والشيخة موزا في تعزيز التعاون اللبناني - القطري في التعليم والتكنولوجيا

زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في اطار زيارتها دولة قطر، الشيخة موزا بنت ناصر المسند في مكتبها في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، حيث تم النقاش في سبل تعزيز التعاون المشترك بين لبنان وقطر في مجال التعليم والتكنولوجيا وتطوير المناهج التعليمية.

