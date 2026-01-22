الحجار بحث مع السفير الفرنسي في التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.



وخلال الاجتماع، تم البحث في التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، المقرر انعقاده في الخامس من آذار المقبل في باريس.



كما تم تأكيد الدور المهم الذي تؤديه قوى الأمن الداخلي، إلى جانب الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وفقاً لخطة الجيش التي أقرّتها الحكومة في مراحلها المختلفة.



وأبلغ الوزير الحجار السفير ماغرو بالتحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتحديد حاجات القوى الأمنية على هذا الأساس.

