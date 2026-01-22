لجنة التربية عدّلت قانوني الإجازة ورواتب موظفي الجامعة اللبنانية..

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: إيهاب حمادة، اسعد درغام، حليمة قعقور، وبلال حشيمي، اشرف بيضون، أنطوان حبشي، بلال عبدالله وحيدر ناصر. كما حضر الجلسة مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين وممثل الجامعة اللبنانية الدكتور علي كنج.



وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:



1- اقتراح قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 9\5\2025 الرامي الى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.



2- اقتراح قانون يرمي الى انشاء وظيفة اختصاصي مكننة تربوي في وزارة التربية والتعليم العالي.



3- اقتراح قانون يرمي الى تصحيح رواتب بعض موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية الناجحين في المباراة المحصورة تنفيذا للقانون رقم 241 تاريخ 7\5\2014.



وقد أقرت اللجنة اقتراح القانون الأول والثالث المدرج على جدول الأعمال معدلا، كما أحالت اقتراح القانون الثاني على اللجنة الفرعية لدراسته.