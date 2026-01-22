الأخبار
سلام يلتقي وزير الخارجية الفرنسي في دافوس لمناقشة الأمن والإصلاحات ودعم الجيش اللبناني
أخبار لبنان
2026-01-22 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام يلتقي وزير الخارجية الفرنسي في دافوس لمناقشة الأمن والإصلاحات ودعم الجيش اللبناني
على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على لبنان، ولا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.
كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار وحفظ الأمن.
وتطرق البحث أيضًا إلى مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي باشرت بها الحكومة اللبنانية، مع تركيز خاص على قانون "الفجوة المالية" باعتباره خطوة محورية في إطار إعادة الانتظام المالي واستعادة الودائع، بما يعزز الثقة الدولية ويفتح المجال أمام مزيد من الدعم والتعاون مع الشركاء الدوليين.
أخبار لبنان
يلتقي
الخارجية
الفرنسي
دافوس
لمناقشة
الأمن
والإصلاحات
الجيش
اللبناني
التالي
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
لجنة التربية عدّلت قانوني الإجازة ورواتب موظفي الجامعة اللبنانية..
السابق
مقالات ذات صلة
