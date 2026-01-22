سلام يلتقي وزير الخارجية الفرنسي في دافوس لمناقشة الأمن والإصلاحات ودعم الجيش اللبناني

على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على لبنان، ولا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.



كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار وحفظ الأمن.



وتطرق البحث أيضًا إلى مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي باشرت بها الحكومة اللبنانية، مع تركيز خاص على قانون "الفجوة المالية" باعتباره خطوة محورية في إطار إعادة الانتظام المالي واستعادة الودائع، بما يعزز الثقة الدولية ويفتح المجال أمام مزيد من الدعم والتعاون مع الشركاء الدوليين.