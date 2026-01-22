الخارجية رحبت باتفاق الحكومة السورية وقسد...

رحّبت وزارة الخارجيّة والمغتربين بالاتفاق الموقّع بين الحكومة السوريّة وقوّات سوريا الديمقراطيّة، في دمشق بتاريخ 18/1/2026، وتثمّن في هذا السياق المرسوم الصادر عن فخامة الرئيس أحمد الشرع، والقاضي بمنح المواطنين السوريّين الأكراد كامل حقوقهم الوطنيّة.



ورأت الوزارة أنّ حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعيّة السوريّة من شأنه أن يساهم في ترسيخ سيادة سوريا وصون وحدة أراضيها، وتعزيز دور مؤسّسات الدولة السوريّة، التي تشكّل الضمانة الفضلى لمختلف مكوّنات الشعب السوري.



وأكّد لبنان، الذي تجمعه بسوريا أواصر الأخوّة والعلاقات التاريخيّة، حرصه على سيادتها ووحدة أراضيها، وتطلّعه الدائم الى إقامة أفضل العلاقات معها، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقيْن.