الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخزومي: الولايات المتحدة لعبت تاريخياً دورا محورياً في دعم الإصلاح المؤسسي

أخبار لبنان
2026-01-22 | 06:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخزومي: الولايات المتحدة لعبت تاريخياً دورا محورياً في دعم الإصلاح المؤسسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مخزومي: الولايات المتحدة لعبت تاريخياً دورا محورياً في دعم الإصلاح المؤسسي

 استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في منزله المستشار المهني الأول في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روي عوابدة. وأقام على شرفه عشاء، في حضور عدد من النواب والشخصيات.

وألقى مخزومي كلمة، رحب فيها ب"ضَيفنا المميّز القادم من واشنطن، السيد روي عوابدة، المستشار المهني الأول في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والذي يعمل عن قرب مع السيناتور جين شاهين، وهما من أصدقاء لبنان منذ زمن طويل ومن أبرز المدافعين عن الحكم الديمقراطي والمساءلة والإصلاح المؤسسي".

أضاف :"إن حضوركم معنا اليوم يحمل دلالة كبيرة وفي توقيت بالغ الأهمية. فهو يعكس استمرار انخراط الولايات المتحدة مع لبنان في لحظة يواجه فيها بلدنا خيارات صعبة، لكنها أيضاً فرصة لتصحيح المسار وإعادة بناء الثقة.

لقد لعبت الولايات المتحدة تاريخياً دوراً محورياً في دعم الإصلاح المؤسسي، والشفافية، والحكم القائم على القوانين في لبنان. وبعيداً عن المساعدات المالية، كان هذا الدور بالغ القيمة في تعزيز المعايير الدولية، وتشجيع الإصلاحات الجدية، والمساعدة في مواءمة لبنان مع أفضل الممارسات العالمية. هذا الانخراط المبدئي يبقى أساسياً إذا أراد لبنان أن يستعيد ثقة مواطنيه والمستثمرين وشركائه الدوليين".

وتابع :"حول الإصلاحات وقانون الفجوة، نُقرّ بأن لبنان قد خطا خطوة عبر طرح أطر لمعالجة الانهيار المالي، بما في ذلك قانون الفجوة المقترح. إن وجود إطار عمل، بعد سنوات من الشلل وإدارة الأزمة بشكل غير رسمي، يعد بحد ذاته تطورا، فهو يساعد على تنظيم النقاش ويُبعدنا عن الحلول العشوائية. لكن وجود إطار عمل وحده لا يكفي للمضي قدماً.

لكي تكون الإصلاحات ذات مصداقية ومقبولة وتحظى بالدعم محلياً ودولياً، بجب أن تستوفي معايير واضحة من العدالة والشفافية واليقين القانوني. لا تزال هناك ملاحظات مهمة وتعديلات تقنية ينبغي معالجتها إذا كان لهذا الإطار أن يحظى بثقة الجمهور والمجتمع الدولي".

وأكد مخزومي ان "هذه الملاحظات ليست اعتراضات سياسية، بل هي تحسينات ضرورية لضمان:

- وضوح في توزيع الخسائر،  

- حماية المودعين وفقاً للمعايير الدولية،  

- انسجام عبر التشريعات المالية،  

- ومسار شفاف قائم على القوانين نحو التعافي".  

ولفت الى انه "من دون هذه التعديلات، حتى القوانين ذات النيات الحسنة قد تواجه الرفض من الشعب، أو من البرلمان، أو من المجتمع الدولي الذي يبقى دعمه أساسيا".

ورأى "إن تعافي لبنان لن يأتي من طرق مختصرة أو غامضة، بل من إصلاحات جدية ومُحكمة التصميم تُظهر جدية الهدف. وفي هذه العملية، يبقى دور الشركاء مثل الولايات المتحدة من خلال الانخراط، والإرشاد الفني، والضغط المبدئي، لا غنى عنه".

وختم مخزومي : نشكر حضوركم واهتمامكم والتزامكم المستمر بدعم جهود الإصلاح التي لا تهدف فقط إلى استقرار لبنان، بل إلى وضعه على مسار مستدام وشفاف نحو المستقبل".

أخبار لبنان

الولايات

المتحدة

تاريخياً

محورياً

الإصلاح

المؤسسي

LBCI التالي
تفجير ذخائر غير منفجرة
الخارجية رحبت باتفاق الحكومة السورية وقسد...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

رئيس الكتائب نائباً لرئيس الـCDI وتأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه لبنان والكتائب​

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-10

مخزومي مستقبلًا غوركا: أقرينا برؤية ترامب التاريخية وأكدنا أن الحوكمة والشفافية والإصلاح هي الأساس لسيادة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-03

حنين السيد: لبنان يسير بخطى واثقة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-15

السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
07:51

عودة العمل في مرفأ بيروت إلى طبيعته مع تمديد ساعات التشغيل

LBCI
أمن وقضاء
06:59

الدفاع المدني: عودة الرقم 125 الى العمل بعد إنتهاء الأعمال التقنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:04

إدارة واستثمار مرفأ بيروت: عطلٌ تقني في نظام CAMA.. والعمل جارٍ للمعالجة

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-20

اعترافات زياد نجيم: إيمان وخسارات وحقيقة لا تُقال إلا في "المسار" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2026-01-15

إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة

LBCI
فنّ
2025-09-19

عُرف بتعاونه مع نجوم عالميين مثل تايلور سويفت... مصرع كاتب أغاني شهير في حادث تحطم طائرة مأساوي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
07:48

الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام

LBCI
أخبار دولية
07:47

وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

LBCI
أخبار دولية
05:58

ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان

LBCI
أخبار دولية
05:44

الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي

LBCI
أخبار دولية
02:55

ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:20

طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:43

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:38

الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More