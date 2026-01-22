عودة العمل في مرفأ بيروت إلى طبيعته مع تمديد ساعات التشغيل

أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أنه تمت معالجة العطل التقني الذي طرأ اليوم على نظام CAMA، وقد عادت وتيرة العمل والتشغيل إلى طبيعتها بشكل كامل.



وأعلنت الإدارة تمديد ساعات العمل في مختلف الدوائر المعنية، وذلك بهدف تعويض التأخير الذي طرأ على سير المعاملات، وتسريع إنجازها.



كما شددت الإدارة على التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات، وحرصها على ثقة المتعاملين معها، بما يضمن حسن سير العمل واستمراريته.