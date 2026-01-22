عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"

التقى السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة أسعد نكد، حيث أشاد بالأداء القوي للشركة في تأمين كهرباء موثوقة، مشجّعًا على الاستمرار في هذا النهج مع الحفاظ على معدلات تحصيل مرتفعة.وأكد السفير عيسى أن الولايات المتحدة تدعم المزيد من المبادرات الهادفة إلى تحديث قطاع الكهرباء في لبنان، معربًا عن استعدادها لتسهيل الاستثمار المسؤول في مشاريع طاقة مستدامة وموثوقة.