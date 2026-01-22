رئيس الرابطة المارونية: التطاول على فخامة الرئيس تخطى الحدود

كتب رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو على منصة "إكس": "التطاول على فخامة رئيس الجمهورية وما يمثّل من رمز للدولة ووحدتها تخطى الحدود، ولم يعد هذا التطاول يشكل اساءة لشخص الرئيس فقط بل مساساً بهيبة الرئاسة".



وأضاف الحلو: "النقد السياسي حق مكفول، لكن التجريح والتشهير يخرج عن إطار حرية الرأي ويقع ضمن المخالفة القانونية، والقضاء مدعو لعدم التهاون تجاه هذه التجاوزات والاساءات".