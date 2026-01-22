السفير السعودي يستقبل النائب فؤاد مخزومي... وهذا ما تم عرضه

إستقبل السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، النائب فؤاد مخزومي.



وجرى في خلال اللقاء عرض لمختلف التطورات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.