مخزومي زار السفير السعودي... هذا ما جرى بحثه

تشرفتُ بزيارة سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في اليرزة، حيث جرى بحثٌ في مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من العناوين السياسية والاقتصادية المرتبطة بآخر التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، وما لها من انعكاسات…

زار رئيس حزب الجحوار النائب فؤاد مخزومي السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري في اليرزة، حيث جرى بحثٌ في مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من العناوين السياسية والاقتصادية المرتبطة بآخر التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، وما لها من انعكاسات على الاستقرار والمسار العام في البلاد.