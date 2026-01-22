الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام اجتمع بوزير الخارجية السعودي... ثناء على جهود الحكومة
أخبار لبنان
2026-01-22 | 14:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام اجتمع بوزير الخارجية السعودي... ثناء على جهود الحكومة
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في دافوس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، واطلعه على التقدم الحاصل في المسارات الإصلاحية للحكومة كما في موضوع حصر السلاح على الأراضي اللبنانية كافة، مشدداً على انها المرة الأولى منذ اكثر من خمسين سنة التي يكون للسلطة اللبنانية السيطرة العملانية الكاملة على جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا زالت تحتلها اسرائيل.
وأعرب الرئيس سلام عن ثقته في التقدم الحاصل على المستوى الأمني في البلاد وفي السيطرة على المطار والمرافىء متمنياً ان يساعد ذلك على رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وكذلك عن سفر رعايا المملكة إلى لبنان.
وأثنى الأمير فيصل بن فرحان على جهود الحكومة اللبنانية، واكد بدوره انه يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين المملكة ولبنان وتطوير التعاون بين البلدين في شتى الميادين.
أخبار لبنان
اجتمع
بوزير
الخارجية
السعودي...
الحكومة
التالي
مركز الملك سلمان للاغاثة يختتم تنفيذ مشروع كنف لبنان 4 للعام 2025
مخزومي زار السفير السعودي... هذا ما جرى بحثه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-31
وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره السعودي جهود احتواء التصعيد في اليمن
أخبار دولية
2025-12-31
وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره السعودي جهود احتواء التصعيد في اليمن
0
أخبار لبنان
2025-12-18
سلام استقبل نظيره المصري في المطار واجتماع ثنائي غدا في السرايا
أخبار لبنان
2025-12-18
سلام استقبل نظيره المصري في المطار واجتماع ثنائي غدا في السرايا
0
أخبار لبنان
2026-01-21
السفير السعودي أكد لوزير الخارجية دعم بلاده للبنان ولسياسة الحكومة وقراراتها
أخبار لبنان
2026-01-21
السفير السعودي أكد لوزير الخارجية دعم بلاده للبنان ولسياسة الحكومة وقراراتها
0
آخر الأخبار
2026-01-07
وكالة الأنباء السعودية: وزير الخارجية ونظيره الأميركي بحثا الوضع في المنطقة وجهود تحقيق الأمن والاستقرار فيها
آخر الأخبار
2026-01-07
وكالة الأنباء السعودية: وزير الخارجية ونظيره الأميركي بحثا الوضع في المنطقة وجهود تحقيق الأمن والاستقرار فيها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
أخبار لبنان
15:40
مركز الملك سلمان للاغاثة يختتم تنفيذ مشروع كنف لبنان 4 للعام 2025
أخبار لبنان
15:40
مركز الملك سلمان للاغاثة يختتم تنفيذ مشروع كنف لبنان 4 للعام 2025
0
أخبار لبنان
14:03
مخزومي زار السفير السعودي... هذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
14:03
مخزومي زار السفير السعودي... هذا ما جرى بحثه
0
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:00
روبيو: أميركا ترحب بمبادرة حكومة العراق احتجاز إرهابيي داعش في منشآت آمنة بالعراق
آخر الأخبار
15:00
روبيو: أميركا ترحب بمبادرة حكومة العراق احتجاز إرهابيي داعش في منشآت آمنة بالعراق
0
رياضة
11:33
ريال مدريد يواجه احتمال المحاكمة... والسبب: "التلوث الضوضائي" في ملعبه: إليكم التفاصيل
رياضة
11:33
ريال مدريد يواجه احتمال المحاكمة... والسبب: "التلوث الضوضائي" في ملعبه: إليكم التفاصيل
0
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
0
عالم الطبخ
13:49
معلومة بسيطة يجهلها كثيرون: من أين تأتي البابريكا فعلًا؟
عالم الطبخ
13:49
معلومة بسيطة يجهلها كثيرون: من أين تأتي البابريكا فعلًا؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
0
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
تقارير نشرة الاخبار
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
2
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
3
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
4
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
5
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
6
أمن وقضاء
06:31
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
أمن وقضاء
06:31
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
7
خبر عاجل
05:22
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان
خبر عاجل
05:22
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان
8
خبر عاجل
08:03
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
خبر عاجل
08:03
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More