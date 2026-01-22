سلام اجتمع بوزير الخارجية السعودي... ثناء على جهود الحكومة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في دافوس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، واطلعه على التقدم الحاصل في المسارات الإصلاحية للحكومة كما في موضوع حصر السلاح على الأراضي اللبنانية كافة، مشدداً على انها المرة الأولى منذ اكثر من خمسين سنة التي يكون للسلطة اللبنانية السيطرة العملانية الكاملة على جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا زالت تحتلها اسرائيل.



وأعرب الرئيس سلام عن ثقته في التقدم الحاصل على المستوى الأمني في البلاد وفي السيطرة على المطار والمرافىء متمنياً ان يساعد ذلك على رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وكذلك عن سفر رعايا المملكة إلى لبنان.



وأثنى الأمير فيصل بن فرحان على جهود الحكومة اللبنانية، واكد بدوره انه يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين المملكة ولبنان وتطوير التعاون بين البلدين في شتى الميادين.