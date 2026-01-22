مركز الملك سلمان للاغاثة يختتم تنفيذ مشروع كنف لبنان 4 للعام 2025

مع اختتام أنشطة توزيع قسائم الكسوة الشتوية، يختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع جمعية الغنى الخيرية تنفيذ مشروع كنف لبنان 4 للعام 2025، يوم الخميس الواقع في 22 كانون الثاني 2026م حيث تم توزيع 11700 قسيمة شرائية، بعد سلسلة من التدخلات الإنسانية التي استهدفت الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد فقرًا في مختلف المناطق اللبنانية.