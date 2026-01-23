الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون تابع مع سلامة ولحود التحضيرات للنشاطات الثقافية والسياحية
أخبار لبنان
2026-01-23 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون تابع مع سلامة ولحود التحضيرات للنشاطات الثقافية والسياحية
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة السياحة لورا الخازن لحود مواضيع تتعلّق بعمل الوزارتين، ولا سيّما النشاطات الثقافية والسياحية المشتركة المقرّر تنظيمها خلال الأشهر المقبلة.
أخبار لبنان
سلامة
ولحود
التحضيرات
للنشاطات
الثقافية
والسياحية
التالي
تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام مبنى الجمارك: تعيين القزي اهانة فاضحة لدماء الضحايا
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:55
قلق أوروبي بعد تقارير عن فرار معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا
أخبار دولية
07:55
قلق أوروبي بعد تقارير عن فرار معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا
0
أخبار دولية
07:51
بريطانيا تعتبر ترامب "مخطئا" بالتقليل من شأن دور قوات الناتو في افغانستان
أخبار دولية
07:51
بريطانيا تعتبر ترامب "مخطئا" بالتقليل من شأن دور قوات الناتو في افغانستان
0
أخبار دولية
07:48
أوروبيون بين 150 معتقلا بارزا من تنظيم الدولة الإسلامية نقلوا من سوريا إلى العراق
أخبار دولية
07:48
أوروبيون بين 150 معتقلا بارزا من تنظيم الدولة الإسلامية نقلوا من سوريا إلى العراق
0
آخر الأخبار
07:44
الجيش الإسرائيلي حول تقارير عن ضربة لإيران: نحن على أتمّ الاستعداد للدفاع والهجوم
آخر الأخبار
07:44
الجيش الإسرائيلي حول تقارير عن ضربة لإيران: نحن على أتمّ الاستعداد للدفاع والهجوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:30
أمن الدولة أوقفت سوريين حائزين على دفاتر سوق سورية مزوّرة في أنطلياس
أمن وقضاء
07:30
أمن الدولة أوقفت سوريين حائزين على دفاتر سوق سورية مزوّرة في أنطلياس
0
أخبار لبنان
07:18
رجي لوفد من العرقوب مزارع شبعا مسؤولية الدولة ولن تتخلى عن أيّ شبرٍ منها
أخبار لبنان
07:18
رجي لوفد من العرقوب مزارع شبعا مسؤولية الدولة ولن تتخلى عن أيّ شبرٍ منها
0
أمن وقضاء
06:58
روّجا المخدّرات في كورنيش النهر ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما وتضبط كميّة منها
أمن وقضاء
06:58
روّجا المخدّرات في كورنيش النهر ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما وتضبط كميّة منها
0
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2026-01-01
برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-18
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-18
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
0
أخبار لبنان
2025-09-19
عون عرض مع سلام للإعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوبية وبقاعية
أخبار لبنان
2025-09-19
عون عرض مع سلام للإعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوبية وبقاعية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-13
ماذا جرى في إيران؟ وماذا سيفعل ترامب فيها؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-13
ماذا جرى في إيران؟ وماذا سيفعل ترامب فيها؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
0
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
3
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
5
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
6
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
7
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
8
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More