الرئيس عون تابع مع سلامة ولحود التحضيرات للنشاطات الثقافية والسياحية

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة السياحة لورا الخازن لحود مواضيع تتعلّق بعمل الوزارتين، ولا سيّما النشاطات الثقافية والسياحية المشتركة المقرّر تنظيمها خلال الأشهر المقبلة.