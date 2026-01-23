الأخبار
الرئيس عون تابع مع سلامة ولحود التحضيرات للنشاطات الثقافية والسياحية

أخبار لبنان
2026-01-23 | 04:17
LBCI
الرئيس عون تابع مع سلامة ولحود التحضيرات للنشاطات الثقافية والسياحية

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة السياحة لورا الخازن لحود مواضيع تتعلّق بعمل الوزارتين، ولا سيّما النشاطات الثقافية والسياحية المشتركة المقرّر تنظيمها خلال الأشهر المقبلة.

أخبار لبنان

سلامة

ولحود

التحضيرات

للنشاطات

الثقافية

والسياحية

تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام مبنى الجمارك: تعيين القزي اهانة فاضحة لدماء الضحايا
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
آخر الأخبار

أخبار دولية
07:55

قلق أوروبي بعد تقارير عن فرار معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا

LBCI
أخبار دولية
07:51

بريطانيا تعتبر ترامب "مخطئا" بالتقليل من شأن دور قوات الناتو في افغانستان

LBCI
أخبار دولية
07:48

أوروبيون بين 150 معتقلا بارزا من تنظيم الدولة الإسلامية نقلوا من سوريا إلى العراق

LBCI
آخر الأخبار
07:44

الجيش الإسرائيلي حول تقارير عن ضربة لإيران: نحن على أتمّ الاستعداد للدفاع والهجوم

LBCI
أمن وقضاء
07:30

أمن الدولة أوقفت سوريين حائزين على دفاتر سوق سورية مزوّرة في أنطلياس

LBCI
أخبار لبنان
07:18

رجي لوفد من العرقوب مزارع شبعا مسؤولية الدولة ولن تتخلى عن أيّ شبرٍ منها

LBCI
أمن وقضاء
06:58

روّجا المخدّرات في كورنيش النهر ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما وتضبط كميّة منها

LBCI
أخبار لبنان
06:48

الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-18

تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-19

عون عرض مع سلام للإعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوبية وبقاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-13

ماذا جرى في إيران؟ وماذا سيفعل ترامب فيها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل

LBCI
رياضة
13:44

اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال

LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:10

بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية

LBCI
خبر عاجل
06:45

معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
أخبار لبنان
04:09

وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار

LBCI
اخبار البرامج
09:54

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
10:35

عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"

LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت

