الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار

أخبار لبنان
2026-01-23 | 04:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار

اصدرت وزيرة السياحة لور الخازن لحود تعميما ألغت بموجبه العمل بالتعميم رقم 9 الصادر بتاريخ 2022/6/2 (إعلان الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية)، وكافة المذكرات والبيانات اللاحقة المرتبطة بتمديده، وذلك اعتبارا من اليوم، تاريخ صدور هذا التعميم.

وطلبت بالعودة إلى الأصل القانوني حيث ُيطلب من كافة المؤسسات السياحية عند الحاجة الى التعديل في أسعارها العودة إلى تصديقها حصراً بالليرة اللبنانية على كافة اللوائح والخدمات المقدمة من الدوائر المختصة في كل من مصلحة التجهيز السياحي ومصلحة الإستثمار، وفقا لأحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 1970/9/21 )وملاحقه وتعديلاته المرسوم رقم 2000/4221 .

- يمنح المستهلك حق الخيار في استيفاء المبالغ المتوجبة عليه بالعملة الوطنية أو بالدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي السائد وقت الدفع. ويفرض على كافة المؤسسات السياحية وجوب الإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر لضمان شفافية التعامل وحماية حقوق المرتادين.

- ستكثف أجهزة الرقابة التابعة لوزارة السياحة جولاتها التفتيشية للتأكد من حسن تنفيذ هذا التعميم وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والملاحقات بحق المؤسسات المخالفة".



 

أخبار لبنان

السياحة:

إلغاء

العمل

بتعميم

الدولار

المؤسسات

السياحية

المستهلك

الدفع

بالليرة

الدولار

LBCI التالي
الرئيس عون تابع مع سلامة ولحود التحضيرات للنشاطات الثقافية والسياحية
الحجار نقل الى الرئيس عون دعم ملك البحرين وعرض معه تحضيرات مؤتمر باريس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:10

بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-16

تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

وزيرة السياحة تمنع تقديم الكحول للقاصرين ودخولهم المؤسسات السياحية

LBCI
أخبار دولية
2025-11-23

مصر توقع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 62 مليون دولار لبرنامج الصناعات الخضراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:30

أمن الدولة أوقفت سوريين حائزين على دفاتر سوق سورية مزوّرة في أنطلياس

LBCI
أخبار لبنان
07:18

رجي لوفد من العرقوب مزارع شبعا مسؤولية الدولة ولن تتخلى عن أيّ شبرٍ منها

LBCI
أمن وقضاء
06:58

روّجا المخدّرات في كورنيش النهر ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما وتضبط كميّة منها

LBCI
أخبار لبنان
06:48

الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:31

مياه لبنان الجنوبي: تضرّر محطة الزاهرية في الغارة على قناريت

LBCI
أخبار لبنان
03:02

البستاني يثمّن قرار تجميد حسابات نقيب المحاسبين المجازين ايلي عبود المتعلقة بقضية الوزير امين سلام

LBCI
منوعات
2026-01-20

ادّعى عودة إصابته بالسرطان وزوّر تقريراً طبياً… والسبب صادم

LBCI
أخبار دولية
2025-12-18

تركيا تحث على محادثات سلمية بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وتحذر من نفاد الصبر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل

LBCI
رياضة
13:44

اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:10

بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية

LBCI
خبر عاجل
06:45

معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
أخبار لبنان
04:09

وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار

LBCI
اخبار البرامج
09:54

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
10:35

عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"

LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More