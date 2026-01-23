الأخبار
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
2026-01-23 | 06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان الآتي:
انعقد اجتماع طارئ وفوري لمجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، حيث أعرب عن أسفه لصدور التعميم رقم 1 الذي يلغي العمل بالتعميم رقم 9 الصادر في تاريخ 2/6/2022 والذي يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية.
وكانت النقابة قد علمت بهذا التعميم من وسائل الإعلام، وأسفت لأن وزيرة السياحة لورا الخازن لحود قد اتخذت هذا القرار دون الرجوع إلى النقابات السياحية ودون أخذ رأيها.
للتوضيح، في حزيران 2022، أي تاريخ صدور التعميم رقم 9، كانت الليرة اللبنانية والدولار الأميركي يشهدان ارتفاعًا وانخفاضًا مستمرين، وقد تطلب الأمر جهدًا كبيرًا حتى صدر هذا التعميم بعد نقاش معمق مع جميع الجهات المعنية. هذا القرار سمح للمؤسسات السياحية بالاستمرار في عملها ودفع رواتب الموظفين بالدولار الأميركي. بدلاً من استيفاء الليرة وصرفها دولارات عند الصرافين، تم إدخال العملة الصعبة إلى مؤسساتنا، ما ساهم في الحد من هجرة الكفاءات، وإعادة الموظفين من الخارج، وحماية المؤسسات، وإعادة الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل معقول.
وكانت الفوضى واضحة في التسعير وقتها، مما دفع النقابة إلى اعتماد دولرة الفواتير للحد من هذه الفوضى، وقد ساهمت الشفافية في الأسعار في الحد من الخسائر السياحية. وفي نفس العام 2022، دخلنا موسمًا سياحيًا ناجحًا وحققنا أرباحًا شكلت جرعة أكسجين بعد الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة الأزمات المتتالية.
ومن بعد دولرة القطاع السياحي، لحقت جميع القطاعات الإنتاجية الأخرى باعتماد الدولرة. وتؤكد النقابة أن التعميم رقم 9 هو الذي حمى المؤسسات السياحية وأنقذ الاقتصاد الوطني، فكيف يتم إلغاؤه بقرار ارتجالي تعسفي؟
أما بالنسبة للتعميم رقم 1 الصادر اليوم، فإنه يمنح المستهلك حق الخيار في الدفع إما بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، علمًا أن هذا الحق معمول به أصلًا في الفواتير الصادرة يوميًا.
في حين تؤكد النقابة أن الليرة اللبنانية هي أساس الاقتصاد، ولكن لكي يتم تداولها يجب أن يستعيد البلد انتظامه المالي.
وفي الختام، نقول إنه من المؤسف صدور تعميم بهذا الشكل دون الرجوع إلى الجهات المعنية، ونطالب معالي الوزيرة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وباستشارة النقابات السياحية المعنية والرجوع إليها قبل إصدار أي تعميم، لضمان صياغته وصحة العمل به بما يصب في مصلحة القطاع السياحي والاقتصادي.
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
0
أخبار لبنان
2026-01-16
تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة
أخبار لبنان
2026-01-16
تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة
0
أخبار لبنان
2026-01-09
وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان
أخبار لبنان
2026-01-09
وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان
0
أخبار لبنان
2026-01-10
نقابة أصحاب المطاعم ترحب بتعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء يضمن حسن المراقبة والتطبيق والتنفيذ
أخبار لبنان
2026-01-10
نقابة أصحاب المطاعم ترحب بتعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء يضمن حسن المراقبة والتطبيق والتنفيذ
0
أمن وقضاء
07:30
أمن الدولة أوقفت سوريين حائزين على دفاتر سوق سورية مزوّرة في أنطلياس
أمن وقضاء
07:30
أمن الدولة أوقفت سوريين حائزين على دفاتر سوق سورية مزوّرة في أنطلياس
0
أخبار لبنان
07:18
رجي لوفد من العرقوب مزارع شبعا مسؤولية الدولة ولن تتخلى عن أيّ شبرٍ منها
أخبار لبنان
07:18
رجي لوفد من العرقوب مزارع شبعا مسؤولية الدولة ولن تتخلى عن أيّ شبرٍ منها
0
أمن وقضاء
06:58
روّجا المخدّرات في كورنيش النهر ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما وتضبط كميّة منها
أمن وقضاء
06:58
روّجا المخدّرات في كورنيش النهر ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما وتضبط كميّة منها
0
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
0
فنّ
06:10
ألانا حديد تعلّق على خلافات عائلة بيكهام... ومفاجأة صادمة عن نيكولا بيلتز: "هذه الفتاة لا تريد الخصوصية"
فنّ
06:10
ألانا حديد تعلّق على خلافات عائلة بيكهام... ومفاجأة صادمة عن نيكولا بيلتز: "هذه الفتاة لا تريد الخصوصية"
0
فنّ
15:20
نجم شهير يعترف: "كدت أن أدمّر زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو"... هذا ما فعله! (صورة)
فنّ
15:20
نجم شهير يعترف: "كدت أن أدمّر زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو"... هذا ما فعله! (صورة)
0
أخبار لبنان
03:51
الحجار نقل الى الرئيس عون دعم ملك البحرين وعرض معه تحضيرات مؤتمر باريس
أخبار لبنان
03:51
الحجار نقل الى الرئيس عون دعم ملك البحرين وعرض معه تحضيرات مؤتمر باريس
0
اخبار البرامج
16:00
علاقة الزوجة والحماة... بين المحبة المفرطة والخلافات الحادة في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)
اخبار البرامج
16:00
علاقة الزوجة والحماة... بين المحبة المفرطة والخلافات الحادة في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
0
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
1
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
3
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
5
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
6
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
7
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
8
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
