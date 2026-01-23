الوزير حيدر بحث وسفير الصين في سبل مساعدة بلاده لبنان على اعادة الاعمار

استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه صباح اليوم السفير الصيني لدى لبنان تشن تشواندونغ على راس وفد من السفارة، وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وما يمكن ان تقدمه الصين من مشاريع لوزارة العمل في شتى المجالات، اضافة الى المساعدات التي يمكن ان تقدمها ايضا في سبيل إعادة الإعمار، لا سيما البنى التحتية ، مما يساهم في نهضة لبنان.





واستقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة ناجي ألشبير وجرى البحث في موضوع سائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 21 طناً. وتمنى الوفد على الوزير المساعدة لإعطاء الإجازات للسائقين الأجانب في هذه المرحلة.

