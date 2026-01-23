بري بحث مع وزيرة التربية في الأوضاع العامة وشؤونا تربوية

الرئيس عون طلب من رئيس مجلس الجنوب تأمين ما يحتاج اليه المتضررون من الاعتداءات الإسرائيلية

براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة