وزير الاقتصاد: استقرار السوق أولويّة

أعلن وزير الاقتصاد عامر البساط أن استقرار سوق السلع، وخصوصاً الغذائية، أولوية قصوى. وكشف عن اجراءات هادفة إلى تسريع إنجاز معاملات إخراج البضائع وعودة العمل في مرفأ بيروت إلى وتيرته الطبيعية.





وكانت نقابة مستوردي المواد الغذائية دعت الى ايجاد حل بشأن التأخّر في إنجاز معاملات إخراج البضائع من مرفأ بيروت، والناتج عن إضراب موظفي الإدارة العامة.



