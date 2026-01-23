الأخبار
الرئيس عون يطلع على واقع واستراتيجية تطوير قطاع الدواجن في لبنان

أخبار لبنان
2026-01-23 | 10:40
الرئيس عون يطلع على واقع واستراتيجية تطوير قطاع الدواجن في لبنان
الرئيس عون يطلع على واقع واستراتيجية تطوير قطاع الدواجن في لبنان

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وفد من النقابة اللبنانية للدواجن، برئاسة السيد وليم بطرس، على صورة واقع قطاع الدواجن في ظل الأوضاع الراهنة.

وخلال اللقاء، شدّد بطرس على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع الدواجن، لافتًا إلى أنّ هذا القطاع يضم نحو 2000 مزرعة و60 مصنعًا موزّعين على مختلف المناطق اللبنانية، وتفوق طاقته الإنتاجية 120 مليون طير سنويًا، كما يؤمّن فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 36 ألف عائلة.

وأوضح أنّه جرى خلال العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن بالشراكة مع وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة، بهدف تطوير القطاع والقطاعات التآزرية المرتبطة به، بما يوفّر نحو 53 ألف فرصة عمل جديدة، ويزيد مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يقارب 1.5 مليار دولار.

وطلب بطرس من رئيس الجمهورية المساعدة في تنفيذ هذه الاستراتيجية التي لا تتطلّب أي إنفاق حكومي، عبر الدفع باتجاه الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات التنظيمية اللازمة من قبل الوزارات والإدارات المختصة.

من جهته، نوّه الرئيس عون بأهمية قطاع إنتاج الدواجن في لبنان وبالأرقام التي حققها خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تقديم إنتاج جيد ونظيف يعزّز الثقة بهذا القطاع وبالمنتجات اللبنانية عمومًا.

واعتبر أنّ الاستراتيجية التي عرضها الوفد ستُعطى العناية اللازمة من قبل المسؤولين، ولا سيّما وزراء الزراعة والصحة والاقتصاد والصناعة، بما يساهم في الارتقاء بالقطاع الإنتاجي إلى مستوى أعلى.

وأشار الرئيس عون إلى أنّه يعمل، بالتعاون مع الحكومة، على تأمين المزيد من الأسواق العربية والدولية لتصدير الإنتاج اللبناني، من خلال إزالة العوائق التي تعترض هذا المسار، مؤكدًا أنّ سمعة الإنتاج اللبناني في الخارج تشهد تحسّنًا متواصلًا نتيجة الجهود التي يبذلها العاملون في مختلف القطاعات الإنتاجية لتعزيز صورة لبنان ودعم اقتصاده.
 

أخبار لبنان

