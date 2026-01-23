شحادة عرض مع السفير الأميركي مشاريع وزارة التكنولوجيا

استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة السفير الأميركي ميشال عيسى.



وفي خلال اللقاء، تم البحث في مشاريع وزارة التكنولوجيا ومجالات التعاون المشترك، مع تأكيد شحادة "أهمية المشاريع الإصلاحية التي تعمل عليها الوزارة في المرحلة المقبلة".

