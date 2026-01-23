رسامني عرض مع سفير بلجيكا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع سفير مملكة بلجيكا لدى لبنان آرنوت باولز في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيّما في المجالات المرتبطة بقطاعي النقل والبنى التحتية.



كذلك، تم تبادل وجهات النظرحول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظلّ العلاقات المتينة بين البلدين، واهمية توسيع آفاق التعاون مع بلجيكا والاستفادة من خبراتها، ولا سيّما في القطاعات الحيوية التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.