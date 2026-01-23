سلام للـLBCI: ماكرون أكد دعم الحكومة في الإصلاحات وخصوصا قانون الفجوة المالية

أكد رئيس الحكومة نواف سلام للـLBCI أن النقاش مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تركز على مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وتوفير كل الظروف الملائمة لنجاحه في الموعد المحدد له في الخامس من آذار المقبل.



كما تطرق البحث إلى موضوع الميكانيزم وضرورة استمرارها وأن تلعب دورا فاعلا في الحد من الإعتداءات الإسرائيلية، وجرى التطرق أيضا إلى صيغ يمكن تحقيقها لما بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الحالي.



وأكد الرئيس ماكرون بحسب الرئيس سلام دعم الحكومة في الإصلاحات التي تقوم بها ولا سيما الإصلاحات المالية ومنها بشكل خاص مشروع قانون الفجوة المالية، كما أكد للرئيس سلام دعمه لسياسة الحكومة باستمرار مراحل حصر السلاح.