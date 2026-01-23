الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام: أكدت لماكرون ان الحكومة ستواصل استكمال عملية حصر السلاح في الأراضي اللبنانية كافة

أخبار لبنان
2026-01-23 | 14:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام: أكدت لماكرون ان الحكومة ستواصل استكمال عملية حصر السلاح في الأراضي اللبنانية كافة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلام: أكدت لماكرون ان الحكومة ستواصل استكمال عملية حصر السلاح في الأراضي اللبنانية كافة

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه كان هادفاً ومثمراً.

وقال سلام عبر إكس": "بحثنا في سبل إنجاح مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية المزمع عقده في باريس بتاريخ ٥ آذار المقبل". 

وأضاف: "كما اتفقنا على أهمية الدور الذي تلعبه هيئة "المكانيزم" وأعربنا عن تمسكنا بضرورة التنفيذ الكامل لإعلان  وقف العمليات العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٤".

ولفت الى انه شدد على ضرورة وقف خروقات اسرائيل للسيادة اللبنانية وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها. 

وأشار رئيس الحكومة الى أن أكد لماكرون ان الحكومة اللبنانية، وبعد النجاح في بسط سيطرتها على جنوب الليطاني، ستواصل استكمال عملية حصر السلاح في كافة الأراضي اللبنانية وفق الخطة التي وضعها الجيش في أيلول الماضي، وان اي رهان على عكس ذلك من اي جهة هو كناية عن مغامرة لن تأتي على لبنان إلا بالمزيد من عدم الاستقرار والمآسي.

كما اكد له ضرورة ايجاد بديل لقوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها والتي لفرنسا دور محوري في صياغته لكونها "صاحبة القلم" بهذا الشأن في مجلس الأمن.

وأوضح سلام، ان الرئيس الفرنسي أعرب له عن دعمه للخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة، كما شدد على اهمية اقرار قانون "الفجوة المالية" بعد نقاشه في اللجان النيابية المختصة بما يؤدي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقامة مؤتمر في باريس لدعم اعادة التعافي والإعمار في لبنان.

أخبار لبنان

لماكرون

الحكومة

ستواصل

استكمال

عملية

السلاح

الأراضي

اللبنانية

LBCI التالي
نديم الجميّل: حصر السلاح قرار لا مفرّ منه ولو هدد السلم الأهلي
ماكرون: نقف إلى جانب لبنان للدفاع عن سيادته ودعم قواته المسلحة ومواكبة الإصلاحات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-29

مرقص: رئيس الحكومة قال إنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-12

سلام: نؤكد عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

لقاءات للرئيس سلام: بحثٌ في المستجدات وتأكيد على أهمية حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-19

سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:11

الصليب الاحمر: سحب إمرأة على قيد الحياة من تحت انقاض المبنى المنهار في القبة

LBCI
أخبار لبنان
03:08

تعيين لبنانية نائبًا لرئيس المجلس العالمي للسياحة الصحية

LBCI
أخبار لبنان
02:35

بعد انهيار مبنى في القبة... ومناشدة من كرامي إلى الرئيس عون

LBCI
أخبار لبنان
02:30

الدفاع المدني: إنقاذ طفلة من تحت الانقاض واستمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في طرابلس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:01

الرئيس عون تابع تطورات انهيار مبنى في القبة- طرابلس وطلب تكثيف أعمال الإغاثة لإنقاذ السكان

LBCI
أخبار دولية
01:43

البيت الأبيض يرفض انتقادات وجّهها ستارمر لتصريحات ترامب بشأن تضحيات قوات الحلف الأطلسي

LBCI
أخبار دولية
11:01

المستشار الألماني: مستعد للانضمام لمجلس السلام لكننا لا نستطيع قبول الخطة بصيغتها الحالية

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:36

رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

النائبان العديلان افرام والخازن نحو تحالف سياسي - انتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بيكفّي كذب وشعبوية..والإنتخابات طايرة طايرة إذا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لقاء ثلاثي روسي أوكراني أميركي في أبو ظبي: أول محاولة جدّية لوقف الحرب الأوكرانية الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"رح نقتلك" من سوريا الى العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات الاسرائيلية وجهت تعليمات الى السكان لمتابعة ارشاداتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

إسرائيل وأميركا تستعدان لضربة محتملة ضد إيران

LBCI
أخبار لبنان
13:10

سلام وماكرون يبحثان مؤتمر الجيش... اليكم آخر التطورات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:10

بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية

LBCI
خبر عاجل
06:45

معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة

LBCI
فنّ
05:19

على أنغام "خليكي معي"... زين العمر وألين خلف يجتمعان سوياً وفيديو يوثّق اللحظة!

LBCI
أخبار لبنان
04:09

وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار

LBCI
أخبار لبنان
11:48

هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون

LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت

LBCI
أخبار لبنان
05:18

الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية

LBCI
خبر عاجل
10:31

معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More