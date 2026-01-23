سلام: أكدت لماكرون ان الحكومة ستواصل استكمال عملية حصر السلاح في الأراضي اللبنانية كافة

كان لقائي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه هادفاً ومثمراً. وقد بحثنا في سبل إنجاح مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية المزمع عقده في باريس بتاريخ ٥ آذار المقبل.

كما اتفقنا على أهمية الدور الذي تلعبه هيئة "المكانيزم" وأعربنا عن تمسكنا بضرورة التنفيذ الكامل…

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه كان هادفاً ومثمراً.وقال سلام عبر إكس": "بحثنا في سبل إنجاح مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية المزمع عقده في باريس بتاريخ ٥ آذار المقبل".وأضاف: "كما اتفقنا على أهمية الدور الذي تلعبه هيئة "المكانيزم" وأعربنا عن تمسكنا بضرورة التنفيذ الكامل لإعلان وقف العمليات العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٤".ولفت الى انه شدد على ضرورة وقف خروقات اسرائيل للسيادة اللبنانية وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها.وأشار رئيس الحكومة الى أن أكد لماكرون ان الحكومة اللبنانية، وبعد النجاح في بسط سيطرتها على جنوب الليطاني، ستواصل استكمال عملية حصر السلاح في كافة الأراضي اللبنانية وفق الخطة التي وضعها الجيش في أيلول الماضي، وان اي رهان على عكس ذلك من اي جهة هو كناية عن مغامرة لن تأتي على لبنان إلا بالمزيد من عدم الاستقرار والمآسي.كما اكد له ضرورة ايجاد بديل لقوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها والتي لفرنسا دور محوري في صياغته لكونها "صاحبة القلم" بهذا الشأن في مجلس الأمن.وأوضح سلام، ان الرئيس الفرنسي أعرب له عن دعمه للخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة، كما شدد على اهمية اقرار قانون "الفجوة المالية" بعد نقاشه في اللجان النيابية المختصة بما يؤدي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقامة مؤتمر في باريس لدعم اعادة التعافي والإعمار في لبنان.