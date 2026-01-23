سلام: أكدت لماكرون ان الحكومة ستواصل استكمال عملية حصر السلاح في الأراضي اللبنانية كافة

كان لقائي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه هادفاً ومثمراً. وقد بحثنا في سبل إنجاح مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية المزمع عقده في باريس بتاريخ ٥ آذار المقبل.
كما اتفقنا على أهمية الدور الذي تلعبه هيئة "المكانيزم" وأعربنا عن تمسكنا بضرورة التنفيذ الكامل… pic.twitter.com/h9v5rJft6H
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) January 23, 2026
