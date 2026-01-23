سمير حمود: لن يكون هناك تصفير لرساميل المصارف

أكد مستشار وزير المالية سمير حمود أنه لن يكون هناك تصفير لرساميل المصارف في تنفيذ قانون الفجوة المالية.



ورأى حمود في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن الثقة لا تسترد فورا وأنها تتطلب جهد من المصارف.



وقال: "سنبحث الملاحظات التقنية مع صندوق النقد في اجتماع 9 شباط وسنحاول ردم الهوّة بيننا في خلال 10 ايام".



وأضاف: "صندوق نقد الدولي يطالب بتراتبية الخسائر واعتقد لن يكون ولا نريد تصفير رساميل المصارف".



