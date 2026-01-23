تنال الصباح: يجب تصفية بعض الذهب لحقوق المودعين

اعتبر عضو جمعية المصارف تنال الصباح، أنه يجب تصفية بعض الذهب لحقوق المودعين الذي هو من موجودات المصرف المركزي.



وقال الصباح في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "المنظومة السياسية هدرت الاموال ورئيس الحكومة وحاكم المركزي ورثا حملا لا علاقة لهم فيه والقطاع المصرفي مظلوم".



وشدد على وجوب اعادة الثقة بالبلد وبالقطاع المصرفي وتطمين المودع عبر خطة مقنعة له.



ولفت الى أن قانون الفجوة قانون نصر بالنسبة لما كنا عليه وأن صندوق النقد ضروري.



ورأى الصباح أنه اذا لم يستكمل مجلس النواب التدقيق الجنائي فيعني انه لا أحد يريد معرفة اين ذهبت الودائع



