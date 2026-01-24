بعد انهيار مبنى في القبة... ومناشدة من كرامي إلى الرئيس عون

في إطار متابعته لحادث انهيار المبنى في القبة، تواصل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يتابع منذ ساعات الصباح الأولى حادث انهيار المبنى في منطقة القبة، والذي أشار خلال الاتصال إلى أنّه طلب من وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولا سيّما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية طرابلس العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار، والاستعانة بالجيش عند الضرورة.



وناشد كرامي الرئيس عون الاسراع في تحويل المبلغ المالي الى الهيئة العليا للاغاثة ليصار الى البدء في ترميم أكثر من ١٠٠ مبنى آيل السقوط بشكل عاجل بالتعاون مع بلدية طرابلس، ووعد الرئيس عون بأنه فور وصول رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام من الخارج سيصار الى تحويل المبلغ المذكور.