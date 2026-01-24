الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعيين لبنانية نائبًا لرئيس المجلس العالمي للسياحة الصحية
أخبار لبنان
2026-01-24 | 03:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعيين لبنانية نائبًا لرئيس المجلس العالمي للسياحة الصحية
أعلن المجلس العالمي للسياحة الصحية، ومقرّه ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، تعيين أليس يمين بويز نائبًا لرئيس المجلس.
وتُعرف السيدة بويز بدورها القيادي في القطاع الصحي، ولا سيّما من خلال شغلها منصب المدير التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، حيث أسهمت في تطوير مبادرات إقليمية، وتعزيز التعاون الصحي العابر للحدود، وترسيخ معايير الجودة والحوكمة في أنظمة الرعاية الصحية.
ويعكس هذا التعيين ثقة دولية بالخبرات اللبنانية وقدرتها على الإسهام في صياغة التوجهات والسياسات الصحية العالمية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
ويُذكر أن بويز صُنّفت هذا العام على لائحة فوربس لأفضل 100 قائد في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حلّت في المرتبة 43، وكانت الأولى على المستوى اللبناني. ويُنتظر أن يُسهم هذا الدور في تعزيز حضور لبنان على الساحة الصحية الدولية، ورفع اسمه في المحافل العالمية، من خلال المشاركة في صياغة الرؤى والسياسات التي ترسم مستقبل السياحة العلاجية والرعاية الصحية عالميًا.
أخبار لبنان
لبنانية
نائبًا
لرئيس
المجلس
العالمي
للسياحة
الصحية
التالي
الصليب الاحمر: سحب إمرأة على قيد الحياة من تحت انقاض المبنى المنهار في القبة
بعد انهيار مبنى في القبة... ومناشدة من كرامي إلى الرئيس عون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-28
وفد من المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم زار رجي
أخبار لبنان
2025-10-28
وفد من المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم زار رجي
0
أخبار لبنان
2025-12-03
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
أخبار لبنان
2025-12-03
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
0
آخر الأخبار
2026-01-09
وزير خارجية اليمن: قرار قيادات المجلس الانتقالي بحل المجلس يعكس وعيا بحساسية المرحلة
آخر الأخبار
2026-01-09
وزير خارجية اليمن: قرار قيادات المجلس الانتقالي بحل المجلس يعكس وعيا بحساسية المرحلة
0
آخر الأخبار
2026-01-13
مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من ثلث المرافق الصحية في السودان لا تعمل
آخر الأخبار
2026-01-13
مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من ثلث المرافق الصحية في السودان لا تعمل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
0
أخبار لبنان
06:45
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
06:45
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية
0
أخبار لبنان
06:02
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
أخبار لبنان
06:02
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
0
أخبار لبنان
05:37
وزيرة التربية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس " ICSEI 2026 " في قطر
أخبار لبنان
05:37
وزيرة التربية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس " ICSEI 2026 " في قطر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-11-17
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
اقتصاد
2025-11-17
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
0
أخبار دولية
00:13
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
أخبار دولية
00:13
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
0
أخبار لبنان
2026-01-22
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
2026-01-22
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
0
خبر عاجل
06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
خبر عاجل
06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
0
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
0
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
0
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
0
أخبار لبنان
05:04
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
أخبار لبنان
05:04
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
0
أخبار لبنان
03:49
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
أخبار لبنان
03:49
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
0
أخبار لبنان
03:36
خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة
أخبار لبنان
03:36
خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:36
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
تقارير نشرة الاخبار
16:36
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
2
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
3
أخبار لبنان
11:48
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
أخبار لبنان
11:48
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
4
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
5
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
6
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
7
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
8
خبر عاجل
10:31
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
خبر عاجل
10:31
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More