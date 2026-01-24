الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الامين العام للهيئة العليا للاغاثة: 105 مبان بحاجة الى توجيه انذارات فورية
أخبار لبنان
2026-01-24 | 04:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الامين العام للهيئة العليا للاغاثة: 105 مبان بحاجة الى توجيه انذارات فورية
تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء بسام نابلسي، المبنى المنهار واعمال الإغاثة، وقال: "ان المشكلة في مدينة طرابلس تشبه كرة اللهب وهي مشكلة مركبة غير بسيطة، فهناك 105 مبان وفق احصاء بلدية طرابلس بحاجة الى توجيه انذارات فورية الى قاطنيها لاخلائها، ونحن نعمل على المستويين تامين المأوى لهم عبر بيوت جاهزة وايضا تامين بدل ايواء الذي ممكن ان يدفع لهم وايجاد الحل ايضا للعائلات".
وتابع: "هناك اجتماع سيعقد في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نهار الاثنين المقبل لوضع مبلغ من المال بتصرف الهيئة للمباشره بعملية التدعيم والامور اللازمه لذلك".
أخبار لبنان
العام
للهيئة
العليا
للاغاثة:
بحاجة
توجيه
انذارات
فورية
التالي
نقابة أصحاب المطاعم رفضت تعميم وزيرة السياحة عن الليرة والدولار وطالبتها بالرجوع عنه احتراما لمبدأ المشروعية
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:50
ريفي: هناك 105 مبانٍ أخرى آيلة للسقوط وحوالى الـ600 منزل آخر لا تتوافر فيها شروط السلامة
أخبار دولية
03:50
ريفي: هناك 105 مبانٍ أخرى آيلة للسقوط وحوالى الـ600 منزل آخر لا تتوافر فيها شروط السلامة
0
أخبار لبنان
2025-12-22
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي
أخبار لبنان
2025-12-22
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي
0
آخر الأخبار
03:33
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: المبنيان كانا قد أُخليا سابقًا والبلدية وجّهت إنذارات للأهالي وأمّنت لهم أماكن سكن بديلة
آخر الأخبار
03:33
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: المبنيان كانا قد أُخليا سابقًا والبلدية وجّهت إنذارات للأهالي وأمّنت لهم أماكن سكن بديلة
0
آخر الأخبار
2025-12-14
الأمين العام للأمم المتحدة: أدعو كل الأطراف في السودان إلى وقف فوري للأعمال العدائية وبدء عملية سياسية شاملة
آخر الأخبار
2025-12-14
الأمين العام للأمم المتحدة: أدعو كل الأطراف في السودان إلى وقف فوري للأعمال العدائية وبدء عملية سياسية شاملة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
0
أخبار لبنان
06:45
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
06:45
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية
0
أخبار لبنان
06:02
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
أخبار لبنان
06:02
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
0
أخبار لبنان
05:37
وزيرة التربية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس " ICSEI 2026 " في قطر
أخبار لبنان
05:37
وزيرة التربية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس " ICSEI 2026 " في قطر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-11-17
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
اقتصاد
2025-11-17
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
0
أخبار دولية
00:13
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
أخبار دولية
00:13
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
0
أخبار لبنان
2026-01-22
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
2026-01-22
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
0
خبر عاجل
06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
خبر عاجل
06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
0
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
0
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
0
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
0
أخبار لبنان
05:04
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
أخبار لبنان
05:04
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
0
أخبار لبنان
03:49
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
أخبار لبنان
03:49
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
0
أخبار لبنان
03:36
خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة
أخبار لبنان
03:36
خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:36
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
تقارير نشرة الاخبار
16:36
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
2
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
3
أخبار لبنان
11:48
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
أخبار لبنان
11:48
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
4
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
5
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
6
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
7
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
8
خبر عاجل
10:31
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
خبر عاجل
10:31
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More