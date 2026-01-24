رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت

حذّر رئيس بلدية طرابلس عبر الـLBCI من خطورة الأوضاع في المدينة، معتبرًا أنّ بيانات الاستنكار لم تعد كافية، ومشدّدًا على ضرورة رصد أموال جدّية لا تقل عن 10 ملايين دولار للبدء بمعالجة الأزمة.



وقال "نحن في سباق مع الوقت وما يجري في طرابلس هو نتيجة إهمال الدولة على المستويين المركزي والمحلي ويوم الاثنين سنعقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة لبحث الوضع ولدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري ونحو 700 مبنى يتطلّب تدخّلًا مباشرًا".