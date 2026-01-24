كنعان: كل التضامن والدعم لعناصر الدفاع المدني التي تصارع باللحم الحي

كتب النائب ابراهيم ‏كنعان عبر "إكس": "كل التضامن والدعم لعناصر الدفاع المدني التي تصارع باللحم الحي وبامكانيات معدومة في طرابلس، على خلفية كارثة انهيار المبنى في القبة، وبرسم من صمت آذانهم في الحكومة على مطالبة هذا الجهاز بموازنة‬ واستغربوا ما قمنا به من نقل اعتمادات في لجنة المال من الاحتياط ومنها للدفاع المدني لتأمين الحد الادنى له للاستمرار في تأدية أنبل المهمات وأشرفها".