الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
2026-01-24 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية
أعلنت الهيئات الاقتصادية تضامنها مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي، ودعمها لموقفها حيال التعميم رقم (1) الصادر عن وزارة السياحة بتاريخ 23 كانون الأول 2026، والذي ألغى التعميم رقم (9) الصادر في 2/6/2022، وفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها حصراً بالليرة اللبنانية والتوقف فوراً عن الإعلان عنها بالدولار الأميركي.
وشدّدت الهيئات في بيان على "ضرورة الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الشرعي، ولا سيما القطاعين السياحي والمطعمي، وتوفير كل الظروف الملائمة لاستمراريتهما ونموّهما، باعتبارهما يشكّلان إحدى الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي. وأعادت التذكير بالدور المحوري الذي لعبه القطاع السياحي والمطعمي في ذروة الأزمة عام 2023، حيث شكّل، إلى جانب قطاعات أخرى، رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وعنصراً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي". واعتبرت أن "التعميم المذكور جاء في غير توقيته المناسب، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد على مختلف المستويات، مشيرةً إلى أنه ليس له اي تاثير، لا سلبي ولا إيجابي، في حماية المستهلك ولا في كلفة الخدمات السياحية".
ولفتت إلى أن "هذا التعميم لن يؤدي إلا إلى مزيد من البلبلة والتعقيدات الإدارية، وإلى إرباك القطاع السياحي وتعريضه لمخاطر مالية إضافية". وشدّدت في السياق على "ضرورة اعتماد الوزارات المعنية مبدأ التشاور والتنسيق المسبق مع النقابات القطاعية المختصة عند التحضير لاتخاذ أي قرارات تمسّ هذه القطاعات".
وختمت: "بناءً على ما تقدّم، ندعو وزيرة السياحة، بكل مسؤولية وحرص، إلى الرجوع عن هذا التعميم".
أخبار لبنان
الاقتصادية
الرجوع
تعميم
الليرة:
المؤسسات
السياحية
التالي
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-23
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
2026-01-23
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
0
أخبار لبنان
04:38
نقابة أصحاب المطاعم رفضت تعميم وزيرة السياحة عن الليرة والدولار وطالبتها بالرجوع عنه احتراما لمبدأ المشروعية
أخبار لبنان
04:38
نقابة أصحاب المطاعم رفضت تعميم وزيرة السياحة عن الليرة والدولار وطالبتها بالرجوع عنه احتراما لمبدأ المشروعية
0
أخبار لبنان
2026-01-23
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
أخبار لبنان
2026-01-23
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
0
أخبار لبنان
2026-01-16
تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة
أخبار لبنان
2026-01-16
تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
0
أخبار لبنان
06:02
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
أخبار لبنان
06:02
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
0
أخبار لبنان
05:37
وزيرة التربية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس " ICSEI 2026 " في قطر
أخبار لبنان
05:37
وزيرة التربية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس " ICSEI 2026 " في قطر
0
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-11-17
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
اقتصاد
2025-11-17
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
0
أخبار دولية
00:13
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
أخبار دولية
00:13
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
0
أخبار لبنان
2026-01-22
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
2026-01-22
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
0
خبر عاجل
06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
خبر عاجل
06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
0
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
0
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
0
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
0
أخبار لبنان
05:04
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
أخبار لبنان
05:04
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
0
أخبار لبنان
03:49
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
أخبار لبنان
03:49
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
0
أخبار لبنان
03:36
خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة
أخبار لبنان
03:36
خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:36
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
تقارير نشرة الاخبار
16:36
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
2
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
3
أخبار لبنان
11:48
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
أخبار لبنان
11:48
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
4
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
5
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
6
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
7
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
8
خبر عاجل
10:31
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
خبر عاجل
10:31
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More