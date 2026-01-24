تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

كادت مدينة جونية أن تشهد حادثًا خطيرًا بعدما أقدم ستة أشخاص على التحليق الشراعي في ثلاث طائرات، كان على متن كل منها شخصان، رغم الظروف الجوية السيئة في خرق واضح لقواعد السلامة الجوية.

ورغم خطورة الوضع، تمكّن الجميع من الهبوط بسلام من دون تسجيل أي إصابات، حيث هبط شخصان في بورة بحارة صخر، فيما هبط الأربعة الآخرون في أحراج حريصا.