الخطيب من الجنوب: العدوان سببه أطماع العدو لا السلاح

قام نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، على رأس وفدٍ من المجلس، بجولة تفقدية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي الأخير.ومن بين البلدات الخرايب أنصار حيث اطلع على حجم الأضرار والتقى الأهالي والفعاليات المحلية.

الشيخ الخطيب اكد ان السلاح ليس هو السبب في العدوان الاسرائلي وقال:اكان هناك سلاح ام لا, العدو يطمع في قرانا ومناطقنا واهلنا وليعلم سنقاتل باظافرنا للحفاظ على القرى هذه.