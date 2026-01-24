أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح

أكد أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI أن ما حصل مع طياري التحليق الشراعي التابعين لشركات عدة هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح ولم تسجل على إثره اي إصابة.



وأوضح أنه حين أقلعت الطائرات كان الجو صافياً بحسب مواقع مراقبة وضع الطقس وقياس الهواء، لكن تبدل الطقس بشكل مفاجئ ادى الى ذلك، فيما الطيارين نجحوا في عملية الهبوط من دون خسائر.

وشدد على أن الشركات التي ينضوي تحتها هؤلاء الطيارين مرخصة وكل الطيارين يتمتعون بخبرة، واللجنة الفنية في الإتحاد تقوم حالياً بتحقيق داخلي وأنها ستصدر بيانًا توضيحيًا بعد قليل.