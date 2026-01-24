الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة التربية اختتمت زيارة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

أخبار لبنان
2026-01-24 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة التربية اختتمت زيارة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزيرة التربية اختتمت زيارة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

اختتمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، برنامج زيارتها الرسمية لدولة قطر بزيارة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، للاطلاع على رؤية المؤسسة ورسالتها والتعرّف على منظومتها المتكاملة في مجالات التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع

 

واطّلعت، خلال الزيارة، على عرض تعريفي حول مؤسسة قطر والمدينة التعليمية من شرفة الطابق الثامن لمبنى 2015، المقرّ الرئيسي للمؤسسة، حيث التقت عددا من ممثلات وممثلي مؤسسة قطر المختصين في مجالي التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي.

 

 

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات، إذ تم استعراض دور مؤسسة قطر وإسهاماتها في تطوير قطاع التعليم في دولة قطر، إلى جانب مناقشة آفاق التعليم المستقبلي والتحول الرقمي، واستكشاف فرص التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسسات التعليمية في لبنان ومؤسسة قطر

 

وتناولت الزيارة مجالات مستقبلية محتملة للتعاون، شملت تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتعزيز تنقّل الطلبة في مختلف المراحل الأكاديمية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، إضافة إلى توفير فرص تدريب للمعلمين في كافة الاختصاصات، كما تم الاتفاق على التعاون في اقامة منتديات تربوية لانتاج معرفة عملية مجذرة في السياق العربي.

 

 

 

 

 

أخبار لبنان

التربية

اختتمت

زيارة

لمؤسسة

للتربية

والعلوم

وتنمية

المجتمع

LBCI التالي
الحجار يصل إلى مكان المبنى المنهار في طرابلس: ربما تكون هناك ضحية
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-21

وزيرة التربية زارت المدرسة اللبنانية في قطر

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-18

وزيرة التربية في قطر: بحثٌ في العلاقات التربوية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-12

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-23

بري بحث مع وزيرة التربية في الأوضاع العامة وشؤونا تربوية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:30

مطلوب بجرائم نصب واحتيال على مواطنين بقبضة أمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
10:30

الحجار بحث في اجتماع موسع في سرايا طرابلس تداعيات انهيار مبنى القبة: الملف يتابع بأقصى درجات الجدية والمسؤولية

LBCI
أخبار لبنان
10:25

الدفاع المدني: للتقيّد بإرشادات السلامة والامتناع عن ممارسة رياضة الطيران الشراعي خلال الأحوال الجوية الماطرة أو العاصفة

LBCI
أخبار لبنان
10:20

سلام من باريس: إذا لم يتوافر الأمن والأمان في لبنان فلن تأتي الاستثمارات سياسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:57

نواف سلام: اتخذنا قرار حصر السلاح في بياننا الوزاري ولن نتراجع عنه والرئيس الفرنسي أكد أنه مع وقف العمليات العدائية على لبنان ونستمر في العمل للوصول الى هذا الوقف ولانسحاب اسرائيل من أراضينا واستعادة الأسرى وسنواصل حشد الدعم العربي والدولي

LBCI
أخبار لبنان
10:09

"من أجل تحسين قانون الفجوة المالية"... هذا ما قاله وزير الصناعة

LBCI
آخر الأخبار
10:04

نواف سلام: لا مهل محددة لحصر السلاح لأن ذلك مرتبط بواقع التقييم الذي يقوم به الجيش للمناطق وبقدرته على تنفيذ هذه الأعمال وفق الإمكانات من الدعم المادي واللوجستي التي يمكننا تأمينها

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:59

ما جديد مبنى القبة الذي انهار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

زيارة سلام إلى باريس تتصدرها تحضيرات مؤتمر دعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
07:20

الخطيب من الجنوب: العدوان سببه أطماع العدو لا السلاح

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
أخبار لبنان
05:04

رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت

LBCI
أمن وقضاء
04:42

الحجار: للوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنيّة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:47

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
أخبار لبنان
23:50

في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين

LBCI
حال الطقس
04:23

طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
08:08

أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More