وزيرة التربية اختتمت زيارة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

اختتمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، برنامج زيارتها الرسمية لدولة قطر بزيارة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، للاطلاع على رؤية المؤسسة ورسالتها والتعرّف على منظومتها المتكاملة في مجالات التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع.

واطّلعت، خلال الزيارة، على عرض تعريفي حول مؤسسة قطر والمدينة التعليمية من شرفة الطابق الثامن لمبنى 2015، المقرّ الرئيسي للمؤسسة، حيث التقت عددا من ممثلات وممثلي مؤسسة قطر المختصين في مجالي التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات، إذ تم استعراض دور مؤسسة قطر وإسهاماتها في تطوير قطاع التعليم في دولة قطر، إلى جانب مناقشة آفاق التعليم المستقبلي والتحول الرقمي، واستكشاف فرص التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسسات التعليمية في لبنان ومؤسسة قطر.

وتناولت الزيارة مجالات مستقبلية محتملة للتعاون، شملت تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتعزيز تنقّل الطلبة في مختلف المراحل الأكاديمية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، إضافة إلى توفير فرص تدريب للمعلمين في كافة الاختصاصات، كما تم الاتفاق على التعاون في اقامة منتديات تربوية لانتاج معرفة عملية مجذرة في السياق العربي.