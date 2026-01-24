مخزومي: أدعو مجلس الوزراء إلى إدراج طرابلس ضمن الأولويات الوطنية

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "ما جرى في القبة – طرابلس ليس حادثًا عابرًا، بل نتيجة إهمال مزمن يهدّد أرواح الناس. في طرابلس، المواطنون ينامون كل ليلة تحت أسقف متصدّعة، يعيشون الخوف داخل بيوتهم، بانتظار انهيار قد يأتي في أي لحظة. أدعو مجلس الوزراء إلى إدراج طرابلس فورًا ضمن الأولويات الوطنية، والتعاطي مع معاناتها بالجدّية نفسها التي تتعاطون بها مع المناطق المتضرّرة في الجنوب، لأن حماية الأرواح لا تقبل أي تمييز أو تأجيل. إن إنشاء صندوق طارئ، بقرار حكومي، لترميم الأبنية المهددة بالانهيار يجب أن يُنفّذ فورًا، على أن يكون مفتوحًا لمساهمة القادرين ضمن إطار شفاف ومؤسساتي. وأنا على استعداد للمساهمة شخصيًا. طرابلس ليست صندوق اقتراع موسمي، بل مدينة منهكة تُترك اليوم لمواجهة الخطر وحدها، وتحتاج إلى قرار شجاع يحمي أهلها وكرامتهم".