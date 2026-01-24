الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخزومي: أدعو مجلس الوزراء إلى إدراج طرابلس ضمن الأولويات الوطنية

أخبار لبنان
2026-01-24 | 09:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخزومي: أدعو مجلس الوزراء إلى إدراج طرابلس ضمن الأولويات الوطنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مخزومي: أدعو مجلس الوزراء إلى إدراج طرابلس ضمن الأولويات الوطنية

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "ما جرى في القبة – طرابلس ليس حادثًا عابرًا، بل نتيجة إهمال مزمن يهدّد أرواح الناس. في طرابلس، المواطنون ينامون كل ليلة تحت أسقف متصدّعة، يعيشون الخوف داخل بيوتهم، بانتظار انهيار قد يأتي في أي لحظة. أدعو مجلس الوزراء إلى إدراج طرابلس فورًا ضمن الأولويات الوطنية، والتعاطي مع معاناتها بالجدّية نفسها التي تتعاطون بها مع المناطق المتضرّرة في الجنوب، لأن حماية الأرواح لا تقبل أي تمييز أو تأجيل. إن إنشاء صندوق طارئ، بقرار حكومي، لترميم الأبنية المهددة بالانهيار يجب أن يُنفّذ فورًا، على أن يكون مفتوحًا لمساهمة القادرين ضمن إطار شفاف ومؤسساتي. وأنا على استعداد للمساهمة شخصيًا. طرابلس ليست صندوق اقتراع موسمي، بل مدينة منهكة تُترك اليوم لمواجهة الخطر وحدها، وتحتاج إلى قرار شجاع يحمي أهلها وكرامتهم". 
 

أخبار لبنان

مخزومي

طرابلس

LBCI التالي
"من أجل تحسين قانون الفجوة المالية"... هذا ما قاله وزير الصناعة
وزارة الشباب بعد حادثة الطيران الشراعي: تدابير قانونية الاثنين في حال ثبوت مخالفة معايير السلامة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

جعجع: ادعو مجلس الوزراء إلى جلسة طارئة لوضع قراري مجلس الوزراء في 5 و 7 آب موضع التنفيذ

LBCI
خبر عاجل
2025-11-19

نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-18

الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

رئيس الوزراء الكندي تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة ويعتزم قبولها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:17

افرام ينفي بشكل قاطع ما ورد في "الأخبار“ عن انتخابات كسروان – جبيل

LBCI
أمن وقضاء
13:54

الجيش: توقيف مواطنَين في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-18

جوزيف عطية يختتم إصدارات ألبومه الجديد بـ"ارحمني"

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-10

السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي

LBCI
خبر عاجل
03:31

المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: الضجيج المحيط بالمبنى المنهار يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة رغم استخدام معدات متخصصة لرصد الأصوات تحت الأنقاض وتم التواصل مع أشخاص أحياء تحت الأنقاض والعمل مستمر لإخراجهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لحظة انهيار مبنيي القبة ...عائلة تحت الركام وسيدة تروي لحظات الرعب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:47

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
حال الطقس
04:23

طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
23:50

في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More