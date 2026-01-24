مخزومي: أدعو مجلس الوزراء إلى إدراج طرابلس ضمن الأولويات الوطنية

ما جرى في القبة – طرابلس ليس حادثًا عابرًا، بل نتيجة إهمال مزمن يهدّد أرواح الناس.
في طرابلس، المواطنون ينامون كل ليلة تحت أسقف متصدّعة، يعيشون الخوف داخل بيوتهم، بانتظار انهيار قد يأتي في أي لحظة.
أدعو مجلس الوزراء إلى إدراج طرابلس فورًا ضمن الأولويات الوطنية، والتعاطي مع… pic.twitter.com/I0j9GK7p28
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 24, 2026
